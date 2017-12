Comediantes espanhóis imitam Zidane e Sampaoli em batalha de rap

Imitadores do programa "#0" encarnaram os técnicos do Real Madrid, Zidane e do Sevilla, Jorge Sampaoli, em uma peculiar batalha de rap, que se tornou um viral no Youtube. A brincadeira faz referência as últimas partidas entres as equipes, com destaque para a vitória de virada do Sevilha, por 2 a 1, que encerrou a sequência de 40 vitórias do Real, recorde entre os clubes espanhóis.

"Sampaoli, ultimamente tenho visto você em todo lugar. No outro dia, por exemplo, nós o tiramos da Copa", diz Zidane em referência ao jogo da Copa do Rei, em que o Real eliminou o Sevilla.

"Este Madrid ganha o amor de homens e mulheres, mérito do dirigente Florentino Perez", responde Sampaoli, citando o nome do presidente do Real.

Apesar da derrota, o time comandado por Zidane segue na liderança do Campeonato Espanhol, mas mas agora está apenas um ponto à frente do próprio Sevilla, que assumiu a vice-liderança, com 39.