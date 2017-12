Comemoração 'Alô, mãe!' rende patrocínio de empresa telefônica a Gabriel Jesus

Além dos gols que a antecedem, a comemoração "Alô, mãe" já está rendendo bons frutos a Gabriel Jesus. O gesto feito pelo jogador atraiu a atenção de diversas empresas de telefonia e agora ele fechou um contrato de patrocínio com a Vivo, conforme publicado pelo UOL Esporte neste sábado, 11.

Jesus começou a ser procurado pelas empresas do ramo ainda em 2016, quando comemorava desta maneira seus gols pelo Palmeiras. O assédio aumentou em novembro quando, na vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, no Mineirão, Neymar e Philippe Coutinho se juntaram a ele na comemoração de um gol.

+ Itália se complica em busca da vaga para a Copa e derrota repercute no Twitter

+ Após assalto, Hamilton reclama de insegurança no Brasil: 'Acontece todo ano'

+ Siga o Fera no Twitter

Gabriel Lima, CEO da Octagon, empresa que gerencia a imagem de Gabriel Jesus, alertou que a comemoração do jogador não pode mudar em função disso. "Temos que explorar, mas não pode ser algo que também tire a espontaneidade do Gabriel. A associação tem que ser de forma natural", declarou.

Patrocinadora da seleção brasileira, a Vivo também firmou acordo com o meio-campista Paulinho, do Barcelona, até a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ao UOL Esporte, Marina Daineze, diretora de imagem e comunicação da empresa, afirmou que os dois jogadores "têm muita sintonia com a estratégia da marca".