Juiz 'comemora' gol do Fla contra o Flu e causa polêmica na internet

A conquista do 34º Campeonato Carioca do Flamengo veio apenas nos minutos finais da decisão contra o Fluminense, com Guerrero, aos 39, e Rodinei, aos 50. E justamente o primeiro gol, marcado pelo atacante peruano, está causando uma pequena polêmica nas redes sociais.

Logo depois do empate rubro-negro, começou a pipocar nas redes sociais um vídeo que mostra uma suposta comemoração do gol pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Na gravação é possível ver um pequeno movimento no braço direito do juiz, segundos antes dele apontar o centro do campo.

Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões.

Juiz comemorou ou pareceu que comemorou o gol do Fla. No minimo estranho. pic.twitter.com/ptkNXvvHC5 — Cartola FC Dicas (@_CartolaFCDicas) 8 de maio de 2017

E teve até CHORO do @cavalinhodoflu1 alegando "falta" e "comemoração" do Juiz no lance do gol do Guerrero.... HAHAHA Aceita que dói menos! pic.twitter.com/9aVwM2JR3l — Daniel ⒸⓇⒻ ⚫️ (@fla_daniel) 8 de maio de 2017

Juiz comemorou nosso gol sim, e se reclamar o bandeira também, e o 4° arbitro abraçou o Zé Ricardo — Corneta Flamengo (@CornetaFla1981) 8 de maio de 2017

Na boa, juiz comemorar gol me entristece. O cara tá ali pra ser isento, e isso é tudo que ele não foi hoje no Fla x Flu. Uma grande pena — Vinícius Araújo (@vinioaraujo) 8 de maio de 2017

Mano, o juiz comemorando o gol do fla depois de não dar uma falta no jogador do Flu desanima qualquer um — Dedo de gorila (@lurodriguesn) 8 de maio de 2017

Eu quero os advogados do flu na minha mesa agora pra investigar esse juiz comemorando gol do fla. Esse fdp não vai apitar nem pelada mais rs — thayna (@beeshopp4) 8 de maio de 2017

Gente e não é só isso, eles tão falando q o juiz TAVA COMEMORANDO o gol do Fla, na hr q ele mandou o jogador do Flu levantar https://t.co/BGYhzg4WW6 — Low Man's Tweets (@sacramento_psl) 8 de maio de 2017

Ah, perai. O juiz do Fla x Flu COMEMOROU o gol do Flamengo? Logo após não dar falta ESCANDALOSA no lance? Que beleza... — Arthur Valim D. (@ArthurValim) 8 de maio de 2017

O juiz comemorando gol do fla ontem foi ridículo, mas parabéns aos envolvidos — AME ❤ RIO (@darllan_ffc) 8 de maio de 2017

to só risos desde ontem com o povo falando q o juiz comemorou o segundo gol do Fla — Maior do Rj (@AliciaCRF) 8 de maio de 2017