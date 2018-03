Comemoração 'estranha' de Cristiano Ronaldo chama atenção nas redes

O Real Madrid venceu o Valencia por uma goleada de 4 a 1 neste sábado. Mas, o que chamou a atenção dos torcedores, foi uma comemoração "estranha" de Cristiano Ronaldo.

Nas redes, os internautas estão compartilhando uma foto de Cristiano com uma "mão boba" em Marcelo. As risadas e piadas tomaram conta dos comentários sobre o jogador.

Em campo, o astro marcou dois dos quatro gols do Real Madrid. Agora, o equipe enfrenta o Levante pela próxima rodada do Campeonato Espanhol.

Veja a repercussão:

What exactly is going on here Ronaldo? pic.twitter.com/jiBgBDcv6V — Goal (@goal) 27 de janeiro de 2018