Comentário de professores de dança entrega sexo do 4º filho de CR7

Assim como o mistério da identidade das mães de Cristiano Ronaldo Jr. e dos gêmeos Mateo e Eva, também está sob sigilo o sexo quarto filho de Cristiano Ronaldo, esperado pela sua namorada, a dançarina Georgina Rodríguez.

Nesta semana, no entanto, um pequena pista indica que o astro português terá sua segunda filha nos próximos meses.

Na última sexta-feira, 22, Georgina publicou fotos e um vídeo dançando salsa junto de seus professores, Basi Gonzalez e Deisy Carrera. No último post, os instrutores sem querer revelaram que a dançarina está esperando uma menina.

"Um prazer lhe dar aulas de salsa. Estamos muito contentes de tem feito desde a primeira aula. Esta menina que carrega vai nascer uma bailarina", escreveram a partir do perfil do casal. Momentos depois, o comentário foi excluído, no entanto, um registro publicado pelo jornal espanhol As exibe o comentário.

Bailar alegra el corazón ❤ Gracias a mis profesores Basi y Deisy por darme mis primeras clases de salsa Estoy feliz ✨ Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) em Set 22, 2017 às 5:51 PDT

Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién. #ASoñarBonito ♥️ Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) em Ago 30, 2017 às 1:31 PDT