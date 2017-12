Comentarista 'pede ajuda' após erro de matemática: 'Algum professor aí?'

Ex-jogador de sucesso, com passagem por clubes como Fluminense, Corinthians e Flamengo, além da seleção brasileira, Roger Flores ganha cada vez mais espaço no SporTV e, se antes dedicava seu tempo para comentar jogos da grade do canal, hoje em dia é apresentador do "Troca de Passes", programa diário, sempre no período da noite. E neste domingo, Roger virou piada por causa de um erro em uma conta.

O narrador do jogo entre Chapecoense e Tubarão, que terminou 7 a 0 para o time da casa, elogiou o número de gols do Campeonato Catarinense, com 25 gols em cinco partidas e pediu para o apresentador fazer essa conta. Apesar de bem simples, ele se complicou todo e respondeu: três.

Algum professor de Matemática por aí?? Tá foda essa conta !!!! Uma publicação compartilhada por Rogerflores (@rogerflores) em Mar 20, 2017 às 6:57 PDT

O erro, obviamente, não foi perdoado nas redes sociais por quem assistia ao programa. Porém, para quem acha que Roger não gostou de virar "chacota", ele mostrou muito bom humor ao brincar com o próprio equívoco no Instagram, pedindo ajuda: "Algum professor de Matemática por aí?? Tá f... essa conta!!!!". A atitude do ex-jogador foi muito elogiada por seus fãs e ele recebeu inúmeros comentários de incentivo, dizendo que ele faz um ótimo trabalho no SporTV.