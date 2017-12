Comissária sobrevivente da tragédia visita delegação da Chape na Bolívia

A comissária de bordo Ximena Suarez, que sobreviveu à queda do voo da LaMia, foi visitar a delegação da Chapecoense que está em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para um amistoso beneficente contra o Bolívar. Mesmo com dores, Ximena disse que fez questão de ir abraçar o grupo, no hotel onde a Chape está.

No encontro com os jogadores, muito emocionada, ela recordou dos momentos felizes em que viajou com o clube. "Quero felicitar a vocês pelo título da Copa Sul-Americana e desejo muito êxito nas próximas partidas", disse Ximena. "E quem sabe, futuros campeões brasileiros", declarou, antes de posar para fotos e ganhar um "abraço coletivo" da delegação. Os jogadores também a presentearam com uma camiseta com a frase: "Graças a Deus, nosso milagre".

O convite para o amistoso da Chape foi feito pelo Bolívar em forma de solidariedade ao trágico acidente ocorrido em novembro de 2016. É a primeira vez que as equipes se enfrentam, mas o time mais popular do futebol boliviano já entrou em campo em dezembro de 2016 para enfrentar o Nacional Potosí com uma camisa verde, em homenagem à Chapecoense.

Para o Vice Presidente de Futebol, Nei Maidana, participar deste jogo é uma forma de agradecer ao povo Boliviano pela ajuda e reconhecimento. O jogo acontece neste dia 25, às 20 horas (horário local) no Estádio Hernando Siles.

Confira mais fotos do encontro: