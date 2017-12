Comissária sobrevivente do voo da Chapecoense posta foto com colegas

A comissária Ximena Suárez Otterburg, única mulher sobrevivente da tragédia com o voo da Chapecoense, postou uma foto no Facebook com seus colegas. Na imagem, ela aparece ao lado do piloto Miguel Quiroga e dos assistentes de voo Romel Vacaflores e de Sisy Arias, segundo informações do Extra.

Vários internautas postaram mensagens de força a Ximena. "Força, Deus está te cuidando", disse uma pessoa. "É um milagre divino, bendito seja Deus", disse uma mulher. Além da comissária, sobreviveram os jogadores Alan Ruschel, Follmann e Neto, o boliviano Erwin Tumiri e o jornalista Rafael Henzel.

