Companheiro de Messi, CR7 e Neymar, Di María brinca: 'Que sorte eles tiveram'

Se tem um jogador de futebol que tem sorte na hora de escolher seus parceiros, esse alguém é Angel Di María. O argentino, que joga ao lado de Messi em sua seleção, já atuou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, com Rooney no Manchester United, com Ibrahimovic e agora Neymar no Paris Saint-Germain, brincou com a "sorte" que tem.

"Que sorte tiveram esses caras", postou o jogador, ao lado de uma foto em que aparece junto com todos esses craques ao longo de sua vitoriosa carreira.

Qué suerte tuvieron estos pibes jajajajajajajaja ⚽ Quel chance ces mecs jajajajajajaja ⚽ Uma publicação compartilhada por Ángel Di María (@angeldimariajm) em Ago 15, 2017 às 5:25 PDT

Apesar de exaltar os companheiros, Di María também tem bastante mérito e já até mesmo consagrou alguns desses jogadores. Com Cristiano Ronaldo, por exemplo, o argentino foi peça fundamental no título da Liga dos Campeões em 2014. Já com Messi, Di Maria foi um dos melhores da Argentina na Copa do Mundo. Na final, por causa de uma contusão, ele não jogou. E a Argentina perdeu.