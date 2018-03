Companheiros de equipe dizem que Bale trocará Real Madrid pelo United

Ao que tudo indica, Gareth Bale deve deixar o Real Madrid. Segundo informações do jornal The Mirror na edição deste sábado, companheiros de equipe do jogador dizem que o seu destino preferido é no futebol inglês.

Ainda segundo a publicação, Bale deve vestir a camisa do Manchester United. Apesar dos fortes rumores no United, o astro também é cogitado no Tottenham Hotspurs e no Chelsea.

O relacionamento do jogador com o técnico Zinedine Zidane deve ser o principal motivo para ele deixar o time, Bale estaria insatisfeito com as poucas chances nesta temporada, em 27 jogos no total, foi titular em apenas 19.

Até o momento a única certeza é que para Bale deixar o Real Madrid os interessados terão que investir desembolsar um alto valor. Em 2013, quando foi contratado pela equipe madridista, os jornais especularam que o clube teria pago 100 milhões de euros, mais de R$ 315 milhões na época.