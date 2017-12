Completando o trio MSN, Neymar participa de desafio de TV japonesa

Sem marcar a 11 jogos, Neymar vive um dos seus piores momentos pelo Barcelona. Mas, apesar do jejum de gols, o craque brasileiro mostrou que está com o pé calibrado e venceu o desafio de habilidades proposto por um canal de TV japonês. No penúltimo lance, ele acertou a bola no ângulo e ainda brincou: "Na gaveta, tio".

O desafio constava em receber a bola, lançada por uma máquina, dominar e chutar em alvos dentro do gol. Cada um dos alvos possuía valores diferentes. O adversário do brasileiro foi o atacante japonês Shinji Okazaki, que atua no Leicester.