Conca sai do Flamengo e dá presentão de Natal aos funcionários: TVs 4K

O meia Conca deixou o Flamengo e voltou para a China, mas antes deixou um presentão de Natal para os funcionários do clube: TVs de 4K, de última geração, avaliadas em R$ 3 mil cada.

Os presenteados foram pessoas que atuam nos bastidores do clube, como roupeiros e funcionários da cozinha. Conca comprou 35 aparelhos, o que deu um total de R$ 105 mil. Por conta do volume, o jogador distrubuiu vouchers para que os funcionários retirassem as TVs num shopping da zona sul da cidade.

Além das TVs, Conca também distribuiu caixas de som portáteis da JBL, segundo reportagem do Globoesporte, aos funcionários mais próximos do clube.

A passagem do argentino, que chegou machucado ao Flamengo, não foi das mais felizes. Ele jogou só 27 minutos pelo clube: 15 pelo Brasileirão (dois jogos entrando no fim) e 12 pela Primeira Liga (uma partida no fim, também).

Quando foi contratado, em janeiro, estava em recuperação de ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O jogador retornou para o Shanghai SIPG.