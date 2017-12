Com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense no Allianz Parque, neste domingo, o Palmeiras se tornou campeão brasileiro pela primeira vez em 22 anos. Além do estádio palmeirense, o elenco alviverde também festejou na Avenida Paulista, em cima de um trio elétrico. Confira a comemoração de jogadores e ídolos do clube nas redes sociais.

É CAMPEÃO!!! ⚽ @sepalmeiras Um vídeo publicado por Matheus De Sales Cabral (@matheussales) em Nov 27, 2016 às 4:11 PST

É Campeão! Um vídeo publicado por Fernando Prass (@fernandoprassoficial) em Nov 27, 2016 às 4:11 PST

Felicidade é o que me define ! #campeão Uma foto publicada por Gabriel Jesus Oficial (@dejesusoficial) em Nov 27, 2016 às 10:16 PST

A GLÓRIA É DE DEUS! TRICAMPEÃO BRASILEIRO! Uma foto publicada por Egídio (@egidio_6) em Nov 27, 2016 às 2:45 PST

O MAIOR DO BRASIL !!! #campeao2016 Uma foto publicada por Marcos Roberto S. Reis (@marcosgoleiro12) em Nov 27, 2016 às 1:32 PST

Somos campeones ,1 gracias a DEUS⚽ Uma foto publicada por Yerry Mina (@yerrymina) em Nov 27, 2016 às 10:22 PST

Que momento! O Palmeiras é gigante! Uma foto publicada por Fernando Prass (@fernandoprassoficial) em Nov 27, 2016 às 2:42 PST

Eu sou Campeão Brasileiro 2016 #familiapalmeiras #CadeOcheirinho #raçaporco ! Uma foto publicada por Erik (@eriklima94) em Nov 27, 2016 às 2:48 PST

⚽️⚽️⚽️ Uma foto publicada por Lucas Barrios (@lucasbarrios_oficial) em Nov 27, 2016 às 1:54 PST

Entramos para história! #PalmeiraséGigante #uhuuuu!!! Uma foto publicada por Zé Roberto (@zerobertoficial) em Nov 27, 2016 às 3:11 PST