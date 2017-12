Confira imagens do novo estádio do Atlético de Madrid

O novo estádio do Atlético de Madrid, com previsão de ser inaugurado em junho de 2017, vai ter iluminação única. Conforme declarações de dirigentes e empresas ligadas às reformas, a construção usará lâmpadas de LED que mudam de cores com baixo consumo de energia e maior tempo de vida.

"Essa iluminação estará presente tanto no interior do estádio quanto na fachada frontal e na cobertura suspensa” afirmou Josep Martí, presidente da Phillips Lighting, fornecedora das lâmpadas”.

Temporariamente chamado de “La Peineta”, o estádio deve mudar de nome. No momento, o clube está atrás de um patrocinador que pague € 10 milhões (R$ 35,6 milhões) ao ano para nomear a casa.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, 10, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, brincou sobre a situação: "O Atlético vai nos mostrar o novo estádio do clube. Ou o estádio ‘Wanda’, melhor dizendo”.

A brincadeira é em referência à empresa Wanda Madrid Investment, que comprou 20% das ações do Atlético de Madrid por 45 milhões de euros (mais de R$ 126 milhões.

Oficialmente, o clube nega que haja um acordo fechado para que o estádio receba o nome da empresa, apesar de não descartar a possibilidade. O anúncio deve ocorrer no início de 2017.