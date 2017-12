Confira os filmes premiados na sétima edição do CINEfoot 

A sétima edição do CINEfoot exibiu 16 filmes no Museu do Futebol. Agora, a organização relevou quais deles foram os premiados. A escolha dos vencedores aconteceu por voto popular.

Na categoria Curta Metragem, o campeão foi “A culpa é do Neymar”. O segundo lugar ficou com o filme "Onipresença". Já na Longa Metragem, quem venceu foi "Ivair, o príncipe do futebol”, seguido por “1976 – o ano da Invasão Corinthiana." Para mais informações e sinopses dos filmes premidos confira o site: www.cinefoot.org.