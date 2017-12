Confira quais jogadores receberiam o cartão verde no futebol

No futebol, os cartões amarelo e vermelho são usados para punir o jogador que pratica alguma jogada desleal ou toma alguma atitude antiesportiva. Contudo, ao contrário dos outros, o cartão verde adotado no esporte é usado quando o árbitro "premia" o jogador por sua conduta exemplar durante a prática esportiva.

Na série B do Campeonato Italiano, o jogador Cristian Galano, do Vicenza, foi o primeiro a ser recompensado pelo fair play. O atleta chutou a bola em direção ao gol durante a partida contra o Virtus Entella. Convicto que a bola havia desviado, o árbitro sinalizou o escanteio. No entanto, o atleta assumiu que a bola não havia resvalado em nenhum jogador adversário e com isso recebeu o cartão verde do juiz.