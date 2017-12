Confira quem são os jogadores campeões de influência nas redes sociais

Antes torcer era sinônimo de ir ao estádio, presenciar a chegada do ônibus nos jogos e acompanhar de perto os resultados. Hoje a história já é um pouco diferente: além de tudo isso, o torcedor também movimenta as redes sociais dos jogadores. Pode ser para cobrar, parabenizar ou simplesmente interagir, cada vez mais os perfis pessoais dos jogadores têm ganhado força.

A pedido do SporTV, o Ibope realizou uma pesquisa dos jogadores mais influentes que atuam no Brasil. Até o momento em que foi ar, na noite da última sexta-feira, os cinco jogadores mais influentes eram, respectivamente: Felipe Melo, do Palmeiras, Fred e Robinho, do Atlético-MG, Luis Fabiano, do Vasco, e Diego, do Flamengo.

No entanto, como as redes são alvo de mudanças constantes, nosso levantamento aponta que o Robinho já passou a ser o primeiro colocado, com um total de mais de 6 milhões de seguidores. O atacante foi decisivo na vitória em cima do Atlético Paranaense neste domingo: ele fez os únicos dois gols da partida.

A rodada acarretou em outra mudança. Apesar de estar se recuperando de cirurgia no joelho direito, o centroavante Luis Fabiano também subiu uma posição e desbancou o Fred. O atacante, que por hora se encontra na quarta colocação, foi substituído aos 43 do segundo tempo e em sua saída discutiu com os torcedores do Galo.

Os motivos do sucesso são uma combinação de fatores, mas o diretor do instituto de pesquisa de marketing esportivo José Colagrossi ressalta a importância da personalidade. Isso, não se pode negar, o vice-líder do ranking tem de sobra.

"Fico feliz em saber que as pessoas me seguem e gostam de mim exatamente do jeito que sou, transparente e sincero. Talvez se tivesse adotado um discurso politicamente correto, mais no formato faça o que digo mas não faça o que faço, eu não teria tanta representatividade nas redes sociais", analisa Felipe Melo.