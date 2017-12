Confundido com torcedor de clube rival, jovem é espancado na Inglaterra

A Polícia Metropolitana de Londres divulgou nesta quinta-feira que está em busca do agressor de um torcedor do Tottenham que foi agredido no sábado, após a derrota por 4 a 2 para o Chelsea, pela semifinal da Copa da Inglaterra. Segundo informações, a agressão ocorreu após Michael Voller, de 23 anos, ser confundido com um fã do clube rival. O jovem estava nos arredores do estádio Wembley quando levou diversos socos no rosto.

Voller, que já trabalhou no Tottenham como jardineiro nos campos de treinamento, sofreu fraturas nos ossos da bochecha, cavidade ocular e crânio. Ele recebeu alta, mas ainda precisa de tratamento. De acordo com os médicos, o rapaz pode ficar com danos permanentes na visão.

"A violência não tem lugar no futebol. Eu espero que os colegas que estavam com o responsável ajam certo, pelo Michael, que é torcedor do clube desde pequeno", declarou o investigador James Robb.