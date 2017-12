Confusão com torcedores do Peñarol tem até arremesso de botijão 

A torcida do Peñarol entrou em confronto com a polícia no domingo, data que aconteceria o clássico contra o Nacional, pelo Campeonato Uruguaio. Na confusão, é possível ver até um botijão de gás sendo arremessado do estádio Centenário de Montevidéu.

Além das brigas, a polícia também registrou roubos aos vendedores que estavam próximos ao local. As cenas fizeram as autoridades tomar a providência de suspender o clássico.