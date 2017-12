Confusão em estádio da final da Copa na África do Sul deixa 2 mortos e fere 17

Uma confusão generalizada na arquibancada do estádio First National Bank, antigo Soccer City, em Johanesburgo, palco final da Copa do Mundo de 2010, deixou dois mortos e pelo menos 17 feridos, durante clássico local entre Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. As informações são da agência EFE.

Segundo o secretário de segurança da cidade, um corre-corre nas arquibancadas provocou a tragédia. Os responsáveis pela instalação, com capacidade para 87 mil pessoas, ainda tentaram abrir os portões, para permitir a evacuação.

De acordo com o representante do governo local, a situação ficou "fora de controle" em poucos minutos.

As primeiras informações referente às investigações do caso, apontam que a venda de ingressos falsos gerou tensão em um dos portões, iniciando o corre-corre. A maior parte das pessoas feridas foi esmagada.-