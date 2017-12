Conheça juiz da Premier League que 'comemora' lances do Tottenham

Quem se torna árbitro, provavelmente, é um amante de futebol e, portanto, deve ter um time do coração. Mas o que acontece quando um juiz expressa seu sentimento durante uma partida? Se você acompanha o campeonato inglês, provavelmente, já deve ter ouvido falar de Mike Dean, o árbitro que "torce" dentro de campo em jogos do Tottenham.

As divertidas reações chamaram a atenção da imprensa local e viralizaram na internet. Um dos lances mais engraçados aconteceu em 2015, em partida entre Tottenham e Aston Villa, quando Dean fez até "aviãozinho" e depois disfarçou apontando para o meio do campo. Neste domingo, 8, o árbitro apitou partida entre os mesmos times. E, para felicidade dele, o Tottenham venceu o Aston Villa por 2 a 0.

Em jogo contra o Arsenal, maior rival dos Spurs, o árbitro aparece dando pulinhos como se torcesse para a bola de Saha entrar. As comemorações causaram tanta polêmica que os torcedores do Arsenal reuniram 100 mil assinaturas para banir o juiz do clássico londrino. Se você ainda não conhece Mike Dean, assista ao vídeo que reúne algumas das suas famosas "comemorações".