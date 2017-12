Conheça Maria Komandnaya, que apresentará o sorteio da Copa

Na última semana, a FIFA anunciou quem seriam os dois apresentadores do sorteio da Copa. Um é Gary Lineker, atacante inglês que fez muitos gols dentro de campo e muitas polêmicas fora dele após se aposentar - ele é comentarista no canal inglês Sky Sports. A outra é a russa Maria Komandnaya, pouco conhecida fora do país natal.

Uma publicação compartilhada por Maria Komandnaya (@komandnaya) em Out 26, 2017 às 5:53 PDT

+ Inovação tecnológica: Copa do Catar terá estádio desmontável

+ Veja as 32 seleções classificadas para a Copa!

+ Wendell Lira e 11 brasileiros se classificam para seletivas do Mundial de Fifa

+ Clima entre Neymar e Cavani melhora e os dois já ficam até próximos no avião

Komandnaya é uma das jornalistas esportivas mais famosas da Rússia, com mais de uma década de experiência em diferentes tipos de mídia como rádio e televisão, incluindo a cobertura da Copa das Confederações 2017. A repórter já trabalhou em veículos como a emissora local Match TV, a rádio Moscow FM e o canal de televisão FOX Sports.

"O sorteio é um momento extraordinário. Milhões de fãs segurando a respiração, esperando que seus sonhos virem realidade. É quando a Copa do Mundo realmente começa", afirmou Komandnaya.

Uma publicação compartilhada por Maria Komandnaya (@komandnaya) em Out 4, 2017 às 7:57 PDT

A jornalista se mostrou animada com a chance de ser vista pelo mundo todo no evento. "Eu acredito que o futebol é uma linguagem universal, capaz de unir pessoas de todo o mundo. E é o tempo em que todos nós podemos falar futebol. Eu estou emocionada em ter a chance de conduzir um dos maiores eventos do esporte. Quero mostrar aos fãs do mundo todo como o meu país é bonito e como estamos animados em sediar a Copa do Mundo. Acredite em mim, vai ser um evento extraordinário", declarou ao site oficial da Fifa.