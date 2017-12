Conheça o desafio 'wall ball', nova moda entre craques do futebol mundial

Um novo desafio virou uma febre entre os jogadores de futebol de todo o mundo. Promovido pelo site Dugout, a brincadeira consiste em tabelar com a parede o maior número de vezes possíveis, sem deixar a bola cair no chão. Até o momento, os lideres da competição são os brasileiros Lucas Moura, do PSG e Douglas Costa, do Bayern de Munique, que conseguiram 22 e 21 repetições, respectivamente.

Pelas redes sociais, clubes como Barcelona, Juventus e Chelsea tiveram alguns de seus atletas participando da brincadeira. No clube italiano, o vencedor foi o venezuelano Tomas Rincón com 12 pontos. No atual líder do Campeonato Inglês, o jovem Nathaniel Chalobah somou apenas cinco repetições.

O Barcelona colocou diversos de seus jogadores na brincadeira e novamente o destaque foi um brasileiro. Rafinha venceu o desafio com 14 pontos, superando Denis Suárez, com 11.

Você pode ver o vídeo de Lucas Moura aqui.