Conheça o meia do Barça de 14 anos que tem 1 milhão de seguidores no Instagram

Para início de conversa, tente se lembrar de como você era quando tinha 14 anos. Conseguiu? Nesta idade, Xavi Simons é patrocinado pela Nike desde os 9 anos de idade e já coleciona mais seguidores no Instagram que alguns dos jogadores da nossa seleção como Alisson, Ederson, Miranda e Renato Augusto.

Toda essa adoração tem uma explicação. A estrela da base do Barcelona leva no nome uma homenagem a Xavi Hernández, enquanto seu cabelo relembra o de Carlos Valderrama. Coincidência ou não, ele joga na mesma posição deles, organizando o time no meio de campo, sempre usando a faixa de capitão.

O garoto holandês chegou à marca de 1 milhão de fãs na rede social em apenas três anos. O ídolo da seleção de seu país nas décadas de 80 e 90, Ruud Gullit, tem pouco mais de 50 mil seguidores. Robben, por sua vez, não tem uma conta ativa na plataforma, mas sua página no Facebook conta com cerca de 971 mil curtidas.

“Sua imagem pessoal nas redes sociais é muito bem trabalhada, editada, com textos e gráficos. Ele tem gente muito profissional por trás dele gerindo a conta, o que pode ser uma explicação para este boom”, observou o especialista Manuel Moreno ao ser questionado pelo jornal espanhol Marca sobre o fenômeno. Xavi tem até uma logomarca própria, que aparece como marca d’água nas fotos e vídeos postados.

A maior parte de suas publicações giram em torno de seus gols e imagens de bastidores do Barça. Na despedida de Neymar, o garoto publicou um vídeo que aparece treinando com o brasileiro e conversando com ele no vestiário. "Sonhava em jogar com você no time principal do Barcelona. É uma pena vê-lo sair. Boa sorte na carreira e obrigado por seu tempo em nosso clube”, escreveu na legenda.

Por quatro vezes seguidas o menino já foi eleito o melhor jogador de sua categoria nas ligas juvenis. Na estreia pela seleção holandesa sub-15, marcou um gol na vitória contra a Itália. É observado de perto por outros times como Chelsea e Manchester United. Outro que está de olho nele é o empresário de nomes como Pogba e Ibrahimovic. Mino Raiola inclusive já fez uma reunião com o pai de Xavi e agente do garoto, o ex-jogador Regillio Simons.

Veja essa e algumas outras publicações abaixo: