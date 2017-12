Conmebol obriga São Paulo a cobrir trecho do hino da arquibancada do Morumbi

Um fato chamou atenção na partida entre São Paulo e Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. A frase "Tu és forte, tu és grande", trecho bastante famoso do hino do clube paulista e que ilustra as arquibancadas do estádio do Morumbi, teve que ser coberto por causa de uma determinação da Conmebol, organizadora do torneio.

Além disso, as placas de patrocinadores do clube também ficaram inelegíveis por causa da entidade, que quis vetar até mesmo as marcas na zona mista e sala de entrevista do estádio. As placas de publicidade ao redor do campo de jogo estampam marcas apenas de parceiras da Conmebol.

Essa não é a primeira vez que a "manda chuva" do futebol sul-americano adota esse tipo de medida. Nos jogos do Palmeiras no Allianz Parque pela Libertadores, o clube brasileiro não pode exibir nem mesmo o nome do seu estádio.