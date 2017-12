Conmebol revela estátuas de Pelé e Maradona e internet não perdoa

Durante o sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2018, a Conmebol revelou as estátuas de Pelé e Maradona. "Estamos homenageando os dois maiores jogadores da história", disse o porta-voz do evento.

A homenagem rendeu diversos comentários nas redes sociais. Os internautas voltaram com a famosa discussão: "Pelé é maior do que Maradona". Além disso, alfinetaram o craque Cristiano Ronaldo, "não consegue nem ter uma estátua melhor que a do Pelé e Maradona e vem falar que é o maior de todos os tempos. Francamente".

Outro fato que a internet não deixou passar despercebido foi um detalhe no vídeo de Maradona, exibido no local. O argentino aparece sentado em um sofá ao lado de almofadas que estampavam o rosto de Che Guevara e o seu próprio retrato.

Acho q só argentino mesmo acredita nessa história de que Maradona foi maior que Pelé. Maradona não foi maior nem do que Zico. — ML (@MarcelloLimaCRF) 20 de dezembro de 2017

Cristiano Ronaldo não consegue nem ter uma estátua melhor que a do Pelé e Maradona e vem falar que é o maior de todos os tempos. FRANCAMENTE — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 20 de dezembro de 2017

Pelé é um deus do futebol, não sei como comparam Maradona com ele — Abreu ™️ (@Ana_Abreu6) 20 de dezembro de 2017

Maradona mandou um vídeo agradecendo pela estátua em meio a almofadas com a bandeira da Argentina, a cara de Che Guevara e um retrato de SI MESMO.https://t.co/AluvmcFycx — Impedimento (@impedimento) 20 de dezembro de 2017

Almofada de Che, da Argentina e com seu rosto. Maradona puro #trsorteo pic.twitter.com/CQn96s7aiC — Raphael Zarko (@raphazarko) 20 de dezembro de 2017

Estátuas de Maradona e Pelé. pic.twitter.com/5lBwm3pP4Y — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 21 de dezembro de 2017

Romildo e @icoroman esse cara que fez as estátuas do Pelé e Maradona tem de ser o cara pra fazer a do Renato! — João Abel Pasini (@joaoabell) 21 de dezembro de 2017

Top as estátuas de Maradona e Pelé, bacana, mas este monumento jamais será superado#Libertadores2018 pic.twitter.com/PJqMPRfYkM — HEPA (@Carvalho97Viny) 20 de dezembro de 2017

CR7 disse q é o melhor da história, mas até a réplica do maradona e do pelé superam a dele, imagina o futebol ? e olha q eu nem sou daquela época! hahahahahhahaha @DonaLuciaHexa — Romulo Atahualpa (@RomuloAtahualp0) 20 de dezembro de 2017

Pessoal que fez a estátua do Cr7 devia ter contratado que fez essas do Pelé e do Maradona. Ficaram muito boas! — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 20 de dezembro de 2017

Maradona c almofada do Che Guevara — Gabriel (@Gaxandre) 21 de dezembro de 2017