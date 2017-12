Contemporâneos, Tevez e D'Alessandro fazem último clássico entre Boca e River

A rodada do Campeonato Argentino deste domingo reserva duas emotivas despedidas em meio ao já nervoso superclássico entre Boca Juniors e River Plate. Ídolos das equipes da capital Buenos Aires, Carlitos Tevez e Andrés D'Alessandro retornaram ao futebol de seu país nesta temporada, mas não deverão permanecer nos clubes que os revelaram em 2017.

Tevez não se deu bem no retorno ao Boca, um ano e meio depois de deixar a Juventus-ITA, e é especulado no futebol chines com um salário astronômico caso decida não se aposentar. Já D'Alessandro foi emprestado pelo Internacional de Porto Alegre e, sem espaço no time titular do River, deverá retornar ao clube gaúcho.