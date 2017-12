Messi faz duas filas, passa por 8 e 'entrega' gols a Suárez e Jordi Alba

Barcelona e Espanyol fazem atualmente um dos clássicos mais contrastantes do futebol mundial. Neste domingo, os blaugranas bateram os rivais por 4 a 1 em mais uma noite inacreditável de Lionel Messi. O argentino anotou somente um gol, mas realizou duas jogadas impressionantes que culminaram nos tentos de Suárez e Jordi Alba.

O primeiro aconteceu aos 22 do primeiro tempo. Depois de Iniesta conseguir driblar dois adversários, Messi se encontrou cercado por seis. Com uma caneta e outros três cortes, a "Pulga" conseguiu entrar na área e finalizar de bico. Diego Lopez impediu o golaço do argentino, mas Suárez aproveitou o rebote e fez Barcelona 2 a 0.

Dois minutos depois, Messi arrancou da meia-esquerda, passou entre dois adversários duas vezes e, depois que a bola ficou longe para a finalização, Jordi Alba apareceu para decretar o 3 a 0. O camisa 10 deixou sua marca no último minuto de jogo, quando tocou na saída do goleiro após belo passe elevado de Suárez.