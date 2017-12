Imprensa internacional chama goleiro Bruno de assassino e 'monstro'

O retorno do goleiro Bruno ao futebol não tem causado polêmica somente no Brasil, mas no mundo todo, sendo publicado nos principais jornais e portais internacionais, especializados em esportes ou não. Confira a seguir as manchetes sobre a contratação de Bruno pelo Boa Esporte.

FOX Sports (Estados Unidos)

Clube brasileiro contrata goleiro condenado pelo assassinato de ex-namorada, provocando escândalo

"O acerto tem sido criticado muito em função dos detalhes sinistros que surgiram durante o julgamento. Samudio foi estrangulada e pedaços do corpo dela foram dados a cachorros, de acordo com os documentos oficiais e relatórios policiais", escreveu o site norte-americano sobre o caso.

ESPN FC (Reino Unido)

Assassino condenado sobre contratação do Boa Esporte: Eu mereço uma segunda chance

"Goleiro Bruno Fernandes, condenado por assassinar sua namorada, disse que ele não deve ser julgado pelo seu passado, após fechar com o clube brasileiro."

The Guardian (Reino Unido)

Revolta após clube brasileiro contratar goleiro condenado por matar a namorada

"A violência e misoginia na sociedade brasileira foram enfatizadas nesta segunda-feira quando um clube da segunda divisão assinou com um goleiro que foi condenado por matar sua namorada e entregar partes do corpo dela a alguns cães. Entre sorrisos e apertos de mão, o Boa Esporte anunciou o contrato de dois anos de Bruno Fernandes de Souza, liberado da prisão há dois meses, mas que recorre da pena."

Daily Mirror (Reino Unido)

Goleiro brasileiro que mandou matar parceira, cujo corpo foi comido por cachorros, certo para assinar com clube após sair da prisão

"A contratação foi recebida com desânimo nas redes sociais com uma série de petições na internet em protesto com o possível acerto."

Gazetta dello Sport (Itália)

Brasil chocado com o retorno do "monstro" Bruno

"Então, depois de seis anos de prisão em regime de segurança máxima, duas tentativas de suicídio e um casamento com uma dentista conhecida penitenciária, Bruno está de volta."

News.com.au (Austrália)

Goleiro assassino Bruno Fernandes de Souza assina novo contrato de futebol com o Boa Esporte

Quando Samudio ficou grávida do filho de Bruno e procurou apoio financeiro da estrela do futebol, ele conspirou com amigos, a sequestrou e manteve em cativeiro em Belo Horizonte, onde foi torturada e estrangulada."

Marca (Espanha)

Uma equipe do Brasil fecha com Bruno, o goleiro condenado por mandar matar sua amante

"Sua contratação como jogador do Boa Esporte após seis anos na prisão tem gerado uma forte polêmica, motivando protestos de grupos que combatem o feminicídio e até causou a rescisão de cinco contratos de patrocínio com o clube da cidade de Varginha."