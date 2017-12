Contratado há 10 dias, italiano abandona time e volta atrás: 'Fraqueza'

Com passagens por alguns dos maiores clubes do mundo, como Roma, Real Madrid, Inter de Milão e Milan, Antonio Cassano tem uma vasta coleção de polêmicas em sua carreira. Nem mesmo com o passar dos anos ele mudou sua atitude. Contratado pelo Hellas Verona para a próxima temporada, o atleta chegou a anunciar aposentadoria nesta terça-feira. Mas voltou atrás e decidiu continuar no time que chegou há 10 dias.

"Foi um momento de grande fraqueza. Ainda nesta manhã, eu tive uma reunião com Fabio Pecchia e outros para comunicar minha aposentadoria. Mas graças ao presidente (do Verona) e à minha família, eu escolhi que quero continuar", disse ele, destacando que sua família ficou inconformada pelo fato dele sequer ter disputado uma partida pelo time.

Aos 35 anos, Cassano foi a grande contratação do Verona para a próxima temporada. O time, que acaba de retornar à primeira divisão após um ano na Série B, entra na disputa querendo evitar um novo rebaixamento. Só resta agora saber se vai conseguir contar com o talentoso, porém polêmico atacante, ou se ele vai mudar de ideia mais uma vez.