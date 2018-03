Convocados: Internautas criticam novidades na última lista de Tite antes da Copa

O técnico da seleção brasileira fez na manhã desta segunda-feira a última convocação antes de anunciar a lista com os 23 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo da Rússia vestindo a camiseta verde e amarela. A convocação, que já deveria ter ocorrido, foi adiada em função de lesões nos potenciais convocados — inclusive Neymar, que sofreu uma fratura no pé, e Marquinhos, que vinha sofrendo dores musculares mas foi chamado.

Os 25 jogadores convocados vão entrar em campo em dois amistosos: contra a Rússia, dia 23 de março em Moscou, e no reencontro com a Alemanha, dia 27, em Berlim. No entanto, alguns atletas inclusos na lista de Tite causaram grande repercussão na internet.

Anderson Talisca (meio campista que atualmente joga pelo Besiktas), Fágner (lateral direito do Corinthians), Rodrigo Caio (zagueiro do São Paulo) e William José (atacante do Real Sociedad) foram alguns dos jogadores que geraram dúvidas nos internautas. Entre as ausências, Luan, do Grêmio, foi um dos nomes mais relembrados.

Veja abaixo a repercussão dos internautas:

Quem é William José?, porra esse Tite ta de sacanagem, Luan é bem melhor que esse doido aí — André Odell (@neguinde9) March 12, 2018

Rodrigo Caio convocado, Tite tem problema só pode, outra como deixa o Luan do Grêmio fora de uma convocação para testes? — Cartolando BR (@cartolandobr) March 12, 2018

TITE CONVOCOU WILLIAN JOSÉ E TALISCA, WTF — mc sant'anna (@maicosantanna) March 12, 2018

Taison, rodrigo Caio e Fagner. Tite é fera, mas isso é Bizarro — Raphael Tannús (@raphaeltannus) March 12, 2018

Que porra de convocação é essa Tite? — icaro.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264 (@darthicaro) March 12, 2018

Rodrigo Caio convocado, TITE QUE DECEPÇÃO FOI ESSA — ㅤ ‏ (@passionlylas) March 12, 2018

Pelo amor de Deus TAISSON E WILIAM JOSÉ O Tite ta querendo me testar??? — Credo Ed™ (@edilshow) March 12, 2018

Menino David Neres jogando o fino da bola no Ajax ( eleito melhor jogador do Holandesão) , Luan do Grêmio, foi o cara da libertadores, tá jogando demais, e o tite convoca o Taison, não da pra entender...— Marcelo Bastos (@Marcelobasttos) March 12, 2018

TITE CONVOCA WILLIAN JOSÉ E ME DEIXA O LUAN DE FORA, TÁ DE SACANAGEM — deckerr (@deckerrwill) March 12, 2018

Quais são os empresários na lista do Tite? Ou será o inverso? — Crazy Stats SEP (@CrazyStatsSEP) March 12, 2018

Agora, nao consigo entender essa insistencia do Tite no Rodrigo Caio que já se mostrou ser um zagueiro no maximo mediano. Menos mal que Geromel foi chamado tb — Gabriel Costa (@gabrielcosta077) March 12, 2018

Tite é um monstro, mas faz umas convocações que pqp. William José?? Cadê o David Neres, Malcom, Richarlison? Allan, Luan... até mesmo o Paquetá. E Rodrigo Caio é piada de mau gosto https://t.co/MO9RjCrLqJ — Álvaro Firmino (@AlvaroF_CAM) March 12, 2018

Confira a lista anunciada por Tite:

GOLEIROS

Alisson (Roma) Ederson (Manchester City) Neto (Valencia)

LATERAIS

Marcelo (Real Madrid) Daniel Alves (PSG) Filipe Luis (Atlético de Madrid) Fágner (Corinthians)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG) Thiago Silva (PSG) Miranda (Inter de Milão) Pedro Geromel (Grêmio) Rodrigo Caio (São Paulo)

MEIAS

Casemiro (Real Madrid) Willian (Chelsea) Fernandinho (Manchester City) Fred (Shakhtar Donetsk) Anderson Talisca (Besiktas) Paulinho (Barcelona) Philippe Coutinho (Barcelona) Renato Augusto (Beijing Guoan)

ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City) Roberto Firmino (Liverpool) Douglas Costa (Juventus) Taison (Shakhtar Donetsk) Willian José (Real Sociedad)