Copa do Mundo da Rússia ganha série sobre rotina dos jogadores e bastidores

O canal de televisão por assinatura HBO anunciou nesta segunda, 5, que sua série especial sobre a Copa do Mundo 2018 será lançada em abril. Com o título 'Destino Rússia', a produção vai trazer, em dez episódios de 30 minutos, histórias de superação, amizade, glória e experiências dos jogadores.

A série vai mostrar a rotina das estrelas do futebol mundial e os bastidores da preparação das seleções rumo à Rússia 2018. Em mais de 250 minutos, jogadores e seleções de 12 países serão apresentados em uma série em formato de documentário.

A série é independente da HBO, dona de produções como Game of Thrones, The Sopranos, True Blood e The Wire.

Relembre os grupos da Copa do Mundo:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã e Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca e Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal e Japão