Copa do Mundo sub-20 contará com tecnologia de árbitro de vídeo

O sistema VAR (Video Assistant Referee, ou árbitro auxiliar em vídeo) será utilizado pela Fifa na Copa do Mundo sub-20, na Coreia do Sul, entre os dias 20 de maio e 11 de junho. Pelo site oficial, a entidade informou que será a primeira vez que o sistema será utilizado numa competição de futebol entre jovens jogadores. O torneio não terá a presença da Seleção Brasileira.

O árbitro de vídeo poderá ser usado em apenas quatro situações, para tirar eventuais dúvidas: depois de um gol, em uma ação de pênalti, em caso de expulsão ou para corrigir um erro de identidade de um jogador punido.

O sistema deve ser testado ainda neste ano, também, em jogos da MLS (Major League Soccer, a primeira divisão dos Estados Unidos) e também em partidas do Campeonato Alemão.

O uso irrestrito do VAR ainda não foi autorizado formalmente pela International Board, responsável pelas regras do futebol. A previsão é de que aentidade se pronuncie em março de 2018, abrindo a possibilidade de o sistema ser utilizado na Copa do Mundo, na Rússia.