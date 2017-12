Copos personalizados da seleção serão vendidos por R$ 10 na Arena Corinthians

Se você é um dos pouco mais de 45 mil torcedores que irá à Arena Corinthians para assistir ao jogo entre Brasil e Paraguai nesta terça-feira e não quer esquecer tão cedo dessa experiência, é bom preparar o bolso para ter um suvenir: nos bares do estádio, estarão à disposição copos personalizados por R$ 10. O preço não chega a assustar. Porém, se prepare, pois esse é o valor do copo vazio! Com algum tipo de bebida, ele fica ainda mais caro.

O objeto, na cor azul, é personalizado com os logotipos das seleções do Brasil e do Paraguai, a data do jogo e ainda o nome do estádio. Do outro lado, há ainda o selo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.