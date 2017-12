Coral de universidade canta principais 'hits' dos estádios de futebol ingleses; veja

O Slash Football, perfil voltado para o futebol nas redes sociais, produziu, junto com o coral da universidade de King's College, de Londres, uma apresentação com algumas das músicas mais cantadas nos estádios de futebol pela Inglaterra. Entre os "hits" reproduzidos estão a paródia de "Hey, Jude!" dos Beatles feito pela torcida do Arsenal para o atacante Olivier Giroud e a música dos torcedores do Manchester City para os irmãos Kolo e Yaya Touré.

Também estão na apresentação "Shall we sing a song for you?" (Devemos cantar uma música por vocês?), usada para provocar os torcedores rivais que não se manifestam nos jogos; e "Let's pretend we scored a goal!" (Vamos fingir que marcamos um gol!), cantada pelos aficionados de times que estão em má fase e que querem recordar a festa após balançarem as redes.