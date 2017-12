Cores invertidas: site vaza bola oficial da próxima Liga dos Campeões

Maior campeonato interclubes do mundo, a Liga dos Campeões possui alguns elementos característicos. Além do logo, do hino e da taça, outro item marcante é a bola.

Feita exclusivamente para a competição, a Adidas Finale foi lançada pela marca alemã pela primeira vez na temporada 2000/01. Desde então, sofreu pequenas mudanças, como o formato dos painéis ou na cor das estrelas. No entanto, a peça deverá ter sua primeira grande mudança a partir da próxima temporada.

De acordo com o site especializado em artigos de futebol Footy Headlines, a bola da próxima Liga dos Campeões, de 2018/19, trará uma inversão das cores, colocando pela primeira vez o azul no fundo e as estrelas em branco.

Em outras edições da competição, a bola só não foi branca durante partidas disputadas no inverno, quando as bolas ganham tons fluorescentes, como verde e laranja, para poder ser vista na neve.

Segundo o Footy Headlines, a bola deverá ser lançada somente em agosto de 2018.