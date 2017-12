Corintianos lançam hashtag #VoltaJadson após rescisão do jogador com clube chinês

Os torcedores do Corinthians estão eufóricos com a notícia de que o meia Jadson rescindiu o contrato com o Tianjin Quanjian, da China. Nas redes sociais, o jogador frequentemente relembra os bons momentos no clube, que defendeu em mais de 100 partidas entre 2014 e 2015.

Animados, os corintianos colocaram a hashtag #VoltaJadson em terceiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro na manhã desta segunda-feira, 16. Dentre os internautas, alguns ainda tentavam não se iludir com a possibilidade, mas muitos já estão sonhando com a possibilidade de o meia não só voltar, mas, ainda, dividir a camisa do Timão com o marfinense Drogba - outro jogador especulado para ir ao Corinthians.

Confira alguns comentários de torcedores sobre o "Magic Jadson":

Não vou me iludir, não vou me iludir, não vou me il..... VOLTA MAESTRO! JADEUSON! MAGIC JADSON!!!! @jadson_10 #VoltaJadson — Pedro Henrique (@PedroHSouzaa_) 16 de janeiro de 2017

#VoltaJadson Quando li que o Jadson rescindiu... Só falta assinar com o Timão. pic.twitter.com/zB1EHOt8Ya — Mariii (@Mariana385876) 16 de janeiro de 2017

Vem ser artilheiro, líder em assistência, fazer gol de pênalti e falta em Itaquera, Magic Jadson. #VoltaJadson — capita (@umnascimento) 16 de janeiro de 2017

Não vou me iludir, não vou me iludir...VOLTA, JADSHOW #VoltaJadson — AL ⚫⚪ (@srtalopes11) 16 de janeiro de 2017