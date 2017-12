Corinthians acima de tudo: jogo contra o Grêmio tem até casamento no intervalo

Um evento pouco habitual agitou o intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio nesta quarta-feira, na Arena. Os corintianos Thamara e Daniel casaram no gramado, em uma rápida cerimônia que contou com a participação do apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

O evento fez parte do quadro Felizes para Sempre, do programa Caldeirão do Huck. Thamara sempre ia aos jogos do Corinthians com uma faixa em que pedia para o apresentador ajudá-la a realizar o sonho de se casar na arena.

A Arena Corinthians já recebeu outro casamento, na parte interna do estádio. A cerimônia aconteceu no dia 20 de maio, entre Eduardo Tomaz, de 26 anos, e Franciele Canton, 22. A ideia dos responsáveis pela arena alvinegra é promover mais eventos corporativos na próxima temporada.

A casa corintiana receberá no dia 16 de dezembro uma competição de acrobacias de caminhões, o Monster Jam. A atração será realizada no gramado da arena, que será trocado logo em seguida. A expectativa da diretoria é que a nova grama esteja pronta para a estreia do time no Campeonato Paulista, que deve ocorrer na segunda quinzena de janeiro, em data ainda não definida.