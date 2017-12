Corinthians celebra 100% de aproveitamento no ano do centenário do Dérbi

A vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Palmeiras neste domingo teve um gostinho especial para os líderes do Brasileiro. O time fechou o ano do centenário do Dérbi com 100% de aproveitamento sobre o rival.

Em três jogos, foram três vitórias: antes da deste domingo, os times se encontraram no primeiro turno do Brasileiro, no Allianz Parque, quando o Corinthians venceu por 2 a 0, e no Paulistão, quando a vitória foi por 1 a 0.

Nas redes sociais, o retrospecto fez os torcedores irem ao delírio. O perfil oficial do clube entrou na zoação, e perguntou se dava para pedir música:

No centenário do Derby: Corinthians derrota Palmeiras vitória — Coringão (@SCCP_95) 5 de novembro de 2017

Corinthians comemorou bem o Derby centenário — Guth Rodrigues (@guthrodriguess) 5 de novembro de 2017

Corinthians 1 x 0 Palmeiras Palmeiras 0 x 2 Corinthians Corinthians 3 x 2 Palmeiras Freguesia no ano do centenário do Derby @Palmeiras — Peeh (@PeehBitencourt) 5 de novembro de 2017