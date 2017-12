Corinthians comemora os 40 anos da invasão no Maracanã nas redes

No dia 5 de dezembro de 1976, há 40 anos atrás, o Corinthians viajava para o Rio de Janeiro, enfrentar o Fluminense, em busca de uma vaga para a final do Brasileirão. Mas não foi só o time que viajou. Mais de 70 mil torcedores saíram de São Paulo e lotaram o Maracanã no jogo que ficou conhecido como a invasão corintiana.

O clube por meio das suas redes sociais decidiu então relembrar este dia muito especial para a torcida do Corinthians com fotos e vídeos históricos do jogo que foi 1 a 1 e que marcou para sempre o único time que invadiu o Maracanã.