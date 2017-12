Corinthians confirma participação de Jô em desafio de arremesso da NBA

O Corinthians disputará a Florida Cup pela terceira vez este ano. O torneio, que serve como pré-temporada, conta com eventos paralelos e ações de marketing realizadas com os atletas das equipes convidadas. Via Twitter o clube informou que no dia 20 de janeiro, o atacante Jô representará o timão no desafio de arremesso da NBA.

Além do Corinthians, Vasco, Barcelona (EQU), Millonarios (COL), São Paulo e River Plate disputarão o Desafio da NBA. A disputa acontecerá no intervalo da partida entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks. Esta será a segunda vez que o Timão participa do evento. Em 2015, Cássio representou o clube e, ao lado de um torcedor que acertou a sua tentativa do meio da quadra, foi o vencedor da disputa.