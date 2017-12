Corintianos 'festejam' saída de Oswaldo e rejeitam cotados pela diretoria

Após muita especulação e uma reunião da diretoria, o Corinthians confirmou, nesta quinta-feira, que Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do clube. Em sua terceira passagem pelo Parque São Jorge, o treinador conseguiu duas vitórias, quatro empates e três derrotas. O Corinthians não se classificou para a Libertadores do ano que vem.

Guto Ferreira e Vanderlei Luxemburgo estão entre os mais cotados para assumir o alvinegro. Confira as reações nas redes sociais depois da confirmação da saída de Oswaldo. A diretoria também se rendeu à pressão da torcida e dos membros do Conselho do Clube.

Após reunião entre a direção de futebol do Corinthians e Oswaldo de Oliveira, foi decidido que o técnico não seguirá no clube em 2017. — Corinthians (@Corinthians) 15 de dezembro de 2016

O Corinthians agradece os serviços prestados por Oswaldo de Oliveira. — Corinthians (@Corinthians) 15 de dezembro de 2016

Após a oficialização da saída de Oswaldo de Oliveira... pic.twitter.com/KgcnjrMLkn — Rogerio Jovaneli (@rjovaneli) 15 de dezembro de 2016

Caramba que sensação boa saber que o Oswaldo de Oliveira foi demitido do Corinthians, foi tarde kkkkkkk #VaiCorinthians — Samuel Belisario (@samubelisario) 15 de dezembro de 2016

Acertada a decisão do Corinthians de demitir Oswaldo de Oliveira, se quiserem começar sua temporada bem tem que contratar um bom técnico. — Sr. Boleiro (@senhorboleiro) 15 de dezembro de 2016

@Corinthians NÃO QUIS O ROGER. ..PRA 2 MESES DEPOIS.... O OSWALDO SAIR!!! TA THE BRINCATION !!! — Van Persie da FIEL (@VanPersieTimao) 15 de dezembro de 2016

Como assim Corinthians? Pq demitiu o Oswaldo? — Fe #BadThings (@capitancabello) 15 de dezembro de 2016

Oswaldo de Oliveira caiu. Marcaram pênalti para o Corinthians ou nem? — Wanessa C. Camargos (@WanessaCamargos) 15 de dezembro de 2016