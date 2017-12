Corinthians contrata 7 destaques da Copa SP para time sub-20

De olho no futuro, o Corinthians tem investido forte na base. Numa tacada só, o alvinegro contratou sete garotos que se destacaram nos rivais durante a última Copa São Paulo de Juniores.

A lista foi publicada pelo jornal Lance! e é composta pelo atacante Natan (Santos), o lateral-direito Igor o lateral-esquerdo Hugo (ambos do Auto Esporte-PB), o zagueiro Luiz Carlos e o volante Klyverson (Juventus), o volante Lucas Alisson (7 de Setembro-AL) e o meia Andrews (Cruzeiro-RS).

E o Corinthians ainda se gaba de não ter gasto muito dinheiro com os futuros craques. "O Corinthians não gastou um centavo com intermediação de empresário ou luvas. Estes jogadores vieram só com os salários. Destes atletas, dois têm 100% dos direitos econômicos ligados ao clube, outros dois, 60%, e os demais, 70%", disse Fausto Bittar, ex-diretor da base, que participou das negociações.