Corinthians dá provocada no São Paulo e relembra os 6 x 1 de 2015 no Twitter

Campeão brasileiro de 2017, o Corinthians deu "aquela provocada" no São Paulo, atual 13º colocado do Brasileirão, em suas redes sociais.

O clube alvinegro relembrou uma data que ficou marcada na memória de muitos corintianos na conquista do título de 2015: os 6 x 1 sobre o Tricolor na Arena Corinthians, justamente na partida em que ocorreu a entrega da taça ao campeão. Foi a maior surra aplicada na história, no rival.

+ Reserva do São Paulo, Buffarini participa de clipe de cantor argentino

+ Medalhista de ouro na Rio-2016 vence o Masterchef Espanha com prato brasileiro

+ Inglês faz 2 gols, pede para sair e corre para acompanhar nascimento do filho

"Relembrar é viver! Dois anos do #6x1DoHexa! Inesquecível!", tuitou o Corinthians:

Naquele jogo, pela 36ª rodada do Brasileirão, de acordo com a reportagem do Estadão na época, o Corinthians jogou com apenas três titulares (Cássio, Felipe e Ralf), mas humilhou o adversário.

Romero marcou dois gols. Edu Dracena, Lucca, Cristian, Bruno Henrique e Ángel fizeram os demais. O técnico era Tite.