Corinthians dá 'recado' a Paul McCartney sobre doação de órgãos

O Corinthians dará um grande exemplo de humanidade no jogo contra a Ponte Preta, no próximo domingo. O time entrará em campo com a frase #Sing4LifePaul na barra traseira da camisa dos jogadores, em apoio a uma campanha que incentiva a doação de órgãos e tenta chegar até Paul McCartney.

A ação, idealizada pela ACTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos) e a agência Leo Burnett, conta com um vídeo de um rapaz que precisou de transplante e pede para o ex-Beatle gravar uma mensagem trocando a frase "Live and Let Die" (viva e deixe morrer), um dos grandes clássicos da carreira de Paul McCartney por "Die ant Let Live" (morra e deixe viver), alertando para a importância da doação de órgãos após a morte.