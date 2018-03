Corinthians é goleado na Florida Cup e torcida reage: 'primeira raiva do ano'

"A primeira raiva do ano". A torcida do Corinthians reclamou e os adversários zoaram o Timão nas redes sociais no último jogo da Florida Cup, nos Estados Unidos.

A equipe se despediu com uma derrota por 4 a 2 diante do Rangers, da Escócia, e deu adeus à chance de título da competição (que, sem confrontos diretos, depende de uma combinação de resultados e saldo de gols). Os quatro gols do adversário do Corinthians saíram no segundo tempo.

Enquanto alguns fizeram piada - "lá se vai a chance do Tri mundial", como tuitou um internauta - outros resolveram analisar o mau resultado com mais cautela. "O Corinthians levou virada no segundo depois de trocar todos os jogadores com várias improvisações", ponderou um torcedor.

Outros resolveram postar imagens da série Power Rangers, em alusão ao nome do clube europeu.

Confira algumas das reações:

"não fica bravo, é só pré-temporada" minha querida, se o Corinthians perder no truco já estraga meu dia — vine (@_vniciusmoraes) 13 de janeiro de 2018

Corinthians 1x0 Rangers Corinthians 2x0 Rangers Corinthians 2x1 Rangers Corinthians 2x2 Rangers Corinthians 2x3 Rangers Corinthians 2x4 Rangers COMEÇOU A MALDIÇÃO DA COLINA! — Vascão da Colina (@vascaodc) 13 de janeiro de 2018

Corinthians perde do Rangers da Escócia e é eliminado da Florida Cup. Lá se foi o sonho do “Tri Mundial” — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 13 de janeiro de 2018

primeira vergonha do ano o Carille já realizou, agora falta perder em casa pra Ferroviaria, America MG, Paraná, Palmeras, Millionarios.. não é facil hein @Corinthians — DIEGO 7 (@diegorompava) 13 de janeiro de 2018

Clicked on a Corinthians tweet, Jesus. I think the Sao Paolo fans might be the South American equivalent of the tarriers — Ross McBride (@rossmcbride1990) 13 de janeiro de 2018

Destaque da partida Tommy faz dois gols! Jason e Kimberlly também marcam e confirmam a vitória dos Power Rangers sobre o @Corinthians na Copa Mickey! pic.twitter.com/5cR6fFa755 — Bruno (@1914BrunoSEP) 13 de janeiro de 2018