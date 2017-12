Corinthians e Palmeiras celebram 100 anos do 'maior clássico do mundo'

Quase cem anos depois do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras, realizado em maio de 1917, os dois clubes voltam a se encontrar nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. A partida marca o início de campanhas de marketing e beneficente realizadas em conjunto pelas diretorias para comemorar a data histórica. Para relembrar alguns dos duelos mais marcantes entre os dois clubes, o Estadão selecionou 15 melhores momentos do clássico, de 1993 até 2015.

A história do Dérbi será retratada no curta-metragem Onipresença, que será exibido nas telas de Barcelona, entre os dias 16 e 26 de março, no Offside Fest, um dos principais eventos de cinema de futebol do mundo. O filme conta com 8 mil fotografias de 14 profissionais.

Os clubes aproveitaram a data para para divulgar vídeo com seus torcedores, que falam sobre suas equipes de coração e o confronto com o maior rival.