Corinthians e rivais tuítam em apoio ao filho de Guerra, do Palmeiras, que se afogou

O Corinthians, o Flamengo, o Vasco e a Ponte Preta, entre outros clubes brasileiros, usaram a hashtag #ForçaGuerra no Twitter para prestar solidariedade ao filho do meia palmeirense, Assael, de 3 anos, que sofreu um acidente doméstico. O garoto se afogou na piscina da casa do jogador, em Alphaville, na Grande São Paulo, e teve que ser socorrido às pressas a um pronto-socorro.

O venezuelano Guerra estava com o elenco palmeirense no Equador, onde o Palmeiras enfrenta o Barcelona pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e retornou às pressas para o Brasil, para ficar com o filho. Ele foi liberado pelo técnico Cuca.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h15, tendo chegado ao local 10 minutos depois, aproximadamente.

A criança teria se afogado durante uma festa e estava com dificuldades para respirar, segundo a corporação. Assael foi levado ao Hospital Albert Einstein de Barueri, onde foi realizada a estabilização dos batimentos cardíacos e, segundo o Palmeiras, se encontrava em estado estável na tarde desta quarta-feira.

Confira os tuítes de solidariedade dos clubes ao filho do meia palmeirense:

Estamos juntos neste momento difícil. Que a criança se recupere o mais rápido possível. #ForçaGuerra — Corinthians (@Corinthians) 5 de julho de 2017

Estamos na torcida para que tudo fique bem! #ForçaGuerra — Vasco da Gama (@VascodaGama) 5 de julho de 2017