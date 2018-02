Corinthians faz campanha para incentivar a doação de sangue

O Corinthians fará neste final de semana, dias 17 e 18 de fevereiro, a Campanha chama Sangue Corinthiano, que visa ajudar a repor os bancos de sangue da capital paulista, que por causa da vacinação contra febre amarela, registraram uma queda de 60% nas doações. O torcedor que participar da campanha poderá receber uma dose de vacina contra a febre amarela.

No sábado e domingo, serão disponibilizadas quatro mil doses da vacina contra a febre amarela, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A recomendação da Fundação Pró-Sangue é que as pessoas que façam a doação antes de tomarem a vacina contra a febre amarela devem esperar 28 dias para realizar a doação.

Já as pessoas que estiveram em algum município com caso confirmado da doença devem aguardar 30 dias. Quem recebeu a vacina da febre amarela há mais de 28 dias pode doar mesmo que seja de municípios com casos confirmados da doença. Já aqueles que contraíram a enfermidade devem aguardar seis meses após a recuperação clínica completa (alta médica) para doar sangue.

Os interessados em participar da campanha, deverão se cadastrar no site www.corinthians.doandosangue.com.br