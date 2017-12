Corinthians fecha parceria com Spotify e divulga playlists dos jogadores

O Corinthians fechou uma parceria com o Spotify, plataforma de streaming de músicas que tem cerca de 50 milhões de assinantes em todo o mundo. Neste sábado, diante do Vitória, na Arena Corinthians,o clube vai estampar na camisa a hashtag #timaonospotify.

Na plataforma, vários jogadores do elenco corintiano divulgaram suas playlists, que são abertas e podem ser acessadas por qualquer usuário. Entre os que fizeram suas seleções musicais, Cássio, Jadson, Fagner, Rodriguinho e Guilherme Arana, entre outros.

Na abertura do jogo contra o Vitória, 19º colocado do Brasileirão, o cantor Péricles estará no gramado da Arena Corinthians para cantar o Hino Nacional, para divulgar a iniciativa. A empresa ainda dará brindes ao público e fones de ouvido personalizados aos jogadores.

O próprio Péricles deu suas sugestões para celebrar vitórias do time. Há também uma seleção com músicas que citam diretamente a equipe, com cantores como Rita Lee e Toquinho.

Entre os jogadores corintianos que divulgaram suas playlists, o de Cássio traz uma relação de músicas gospel. Já Fagner preferiu mostrar seu gosto por rock, com U2, Red Hot Chili Peppers e Linkin Park. Já Rodriguinho preferiu músicas sertanejas e populares, com destaque para nomes como Simone e Simaria e a Turma do Pagode.

Das equipes brasileiras, o Palmeiras também mantém uma parceria com o Spotify, enquanto recentemente o Flamengo anunciou um acordo com um serviço concorrente, o Deezer, que contou até mesmo com o cantor Wesley Safadão gravando uma música para o clube.

No mundo, Barcelona e Manchester United são duas das equipes que têm parcerias com o Deezer.